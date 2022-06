Exosition « sur le vif » Goulien Goulien Catégories d’évènement: 29770

Goulien

Exosition « sur le vif » Goulien, 18 juin 2022, Goulien. Exosition « sur le vif » Goulien

2022-06-18 – 2022-06-19

Goulien 29770 L’exposition « sur le vif » sera le résultat d’une semaine de résidence de l’artiste Claude LOTHIER qui envisage de travailler sur l’axe de promenade du hameau de Trevern jusqu’à la plage de St Tugen, essentiellement avec des dessins, aquarelles, textes, photos,… pris « sur le vif » de ses promenades. jeanblaise.picheral@icloud.com L’exposition « sur le vif » sera le résultat d’une semaine de résidence de l’artiste Claude LOTHIER qui envisage de travailler sur l’axe de promenade du hameau de Trevern jusqu’à la plage de St Tugen, essentiellement avec des dessins, aquarelles, textes, photos,… pris « sur le vif » de ses promenades. Goulien

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 29770, Goulien Autres Lieu Goulien Adresse Ville Goulien lieuville Goulien Departement 29770

Goulien Goulien 29770 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/goulien/

Exosition « sur le vif » Goulien 2022-06-18 was last modified: by Exosition « sur le vif » Goulien Goulien 18 juin 2022 29770 Goulien

Goulien 29770