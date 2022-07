EXOSITION : LES POTS À TABAC, À CIGARES ET À ALLUMETTES DE SARREGUEMINES ET DE DIGOIN Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

EXOSITION : LES POTS À TABAC, À CIGARES ET À ALLUMETTES DE SARREGUEMINES ET DE DIGOIN Sarreguemines, 18 juillet 2022, Sarreguemines. EXOSITION : LES POTS À TABAC, À CIGARES ET À ALLUMETTES DE SARREGUEMINES ET DE DIGOIN

15-17 rue Poincaré Musée de la Faïence Sarreguemines Moselle Musée de la Faïence 15-17 rue Poincaré

2022-07-18 10:00:00 – 2022-09-26 12:00:00

Musée de la Faïence 15-17 rue Poincaré

Sarreguemines

Moselle Une coopération Sarreguemines-Passions et Musées de Sarreguemines.

Les premiers pot à tabac sont en bois, en terre cuite vernissée ou non, en étain, en céramique.

Cette exposition présente les productions sarregueminoises de l’âge d’or de ces objets.

Des pots qui seront d’abords en grès mono ou bicolore et décorés en relief. Puis avec la mise au point de la « majolique », pour répondre au goût du public, ils se parent de couleurs et deviennent aussi des objets de décoration.

Vers 1830 et l’avènement du Romantisme, on produit des pots décorés au nouveau goût du public. Ils s’ornent alors de scènes de chasse, de fêtes galantes ou humoristiques ou font référence aux grands événements de l’époque.

On peut y voir les très rares pots à tabac « Monsieur et Madame Biedermeier » jamais encore réunis dans une exposition. Musée de la Faïence 15-17 rue Poincaré Sarreguemines

dernière mise à jour : 2022-07-04 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Lieu Sarreguemines Adresse Sarreguemines Moselle Musée de la Faïence 15-17 rue Poincaré Ville Sarreguemines lieuville Musée de la Faïence 15-17 rue Poincaré Sarreguemines Departement Moselle

Sarreguemines Sarreguemines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarreguemines/

EXOSITION : LES POTS À TABAC, À CIGARES ET À ALLUMETTES DE SARREGUEMINES ET DE DIGOIN Sarreguemines 2022-07-18 was last modified: by EXOSITION : LES POTS À TABAC, À CIGARES ET À ALLUMETTES DE SARREGUEMINES ET DE DIGOIN Sarreguemines Sarreguemines 18 juillet 2022 15-17 rue Poincaré Musée de la Faïence Sarreguemines Moselle

Sarreguemines Moselle