Exodust / NINTH / LONE SURVIVORS Cherrydon, 26 février 2022, La Penne-sur-Huveaune.

Exodust / NINTH / LONE SURVIVORS

Cherrydon, le samedi 26 février 2022 à 20:00

Date du concert : Samedi 26 Février 2022 Lieu du concert : CHERRYDON – 7 Chem. de Saint-Lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune Tarif unique : 12 euros Restauration sur place Parking gratuit Ouverture des portes : 18h Début du concert : 20h ——————————————– Ordre de passage des groupes : Ouverture : Exodust – Modern metal – Montpellier 45min de show EXODUST est un groupe de Modern metal de Montpellier, et est influencé par des groupes tels que Gravemind, Shokran, Meshuggah, Crystal Lake ou encore Kadinja. C’est en été 2018 que la formation fait ses débuts, et compose les premiers titres qu’elle jouera en septembre. Depuis, Exodust enchaîne les dates et les tournées, avec des groupes tels qu’IN ARKADIA SOLITARIS, WAKE THE DEAD et proposent un metal moderne mêlant violence, riffs saccadés et samples mélodiques. Le groupe sort son premier album : «SYNCHRONISM» le 1er août 2020 et cherche désormais à s’exporter à l’étranger pour défendre ses valeurs tout en continuant à produire des clips. Dernier clip : [https://www.youtube.com/watch?v=EbUFNPq5wXU](https://www.youtube.com/watch?v=EbUFNPq5wXU) ——————————————— 2eme groupe : NINTH – Modern métal / Djent – Bordeaux 45min de show NINTH est un groupe de Modern métal / Djent crée en 2014. Anciennement connu sous le nom d’Ashes to fire (premières parties auprès de Butcher’s rodeo, AqME, When reasons collapse, Promethee), le changement de nom se fait en 2017 pour la tournée en Europe de l’est en Avril 2018. L’ouverture en décembre 2019 pour Landmvrks a permis au groupe d’affirmer sa nouvelle ligne directrice avec un nouveau line-up. Ninth délivre enfin un univers cohérent et puissant. Leur musique est un savant mélange de technicité, de breakdowns éfficaces et de riffs direct et précis. Leur particularité et leur originalité résident dans le mélange et le changement des chanteurs, créant une atmosphère lourde et unique. Leurs principales influences sont : Within the ruins, After the burial, Architechs, DOJ, Polaris, Novelist, Betraying the martyrs. Dernier clip : [https://www.youtube.com/watch?v=MVDDlzN8NaQ](https://www.youtube.com/watch?v=MVDDlzN8NaQ) ——————————————— Tête d’affiche : LONE SURVIVORS – Progressive Metal Band – Paris 45min de show “Lone Survivors” c’est l’histoire de 4 trentenaires qui veulent vivre leur rêve de monter un groupe de métal qui tabasse. Apres 2 ans de travail ils finissent par trouver leur way : une composition inspiré de meshuggah et tool, reposant sur les bases métriques ternaire du maloya (Ile de la Réunion). Matthieu (Uneven structure/psykup) rejoins le projet au tout dernier moment : il n’aura qu’un mois de travail avant le passage en studio. Le résultat est incroyable, tant la musicalité du projet prend toute sa forme. Mixé par Fred Duqesne et masterisé par Magnus Lindberg ; les deux taulier donnent à “Ground Zéro” la touche finale de Maître. Dernier clip : [https://www.youtube.com/watch?v=A6zE4lGp3-0](https://www.youtube.com/watch?v=A6zE4lGp3-0)

12€

♫METAL♫

Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:00:00 2022-02-26T23:59:00