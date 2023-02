Atelier Fresque du Numérique pour le Digital Cleanup Day Exodata, 15 mars 2023, La Bretagne.

Sur inscription :

Un atelier pour comprendre en équipe et de manière ludique les enjeux environnementaux du numérique

Exodata 4 Rue Emile Hugot, Saint-denis La Bretagne 97492 La Réunion [{“link”: “https://fresquedunumerique.org/entreprises.html”}]

https://goo.gl/maps/4j3KxuZiAapZEtou9

Cet atelier citoyen est destiné aux particuliers. Les participant·e·s pro sont acceptés seulement en test, avec maximum 1 représentant·e d’une même entreprise. Si vous souhaitez plus d’infos sur le pro, RDV sur notre page dédiée aux entreprises.

Cet atelier citoyen est animé bénévolement. Le prix de votre participation est libre avec un montant minimum de 5€ et cela finance l’association La Fresque du Numérique.

Qu’est-ce qu’un prix libre ? C’est une estimation au plus juste entre vos possibilités, votre situation financière personnelle et la valorisation du temps et du travail de l’animateur·rice et de l’association pour réaliser cet atelier. C’est un principe de confiance et d’équité qui nous permet aussi de construire un modèle de société plus juste et plus solidaire. Par conséquent, merci d’envisager votre participation en toute conscience. Ces contributions financières aident l’association à se développer et ainsi à sensibiliser plus de personnes.

Cette session aura lieu en présentiel à l’adresse indiquée. Les infos détaillées seront envoyées par email aux participant·e·s inscrits quelques jours avant l’atelier. Par respect des autres et du timing, les participant·e·s ne seront pas acceptés s’ils ont plus de 10 minutes de retard.

Une fois inscrit, votre nom, prénom et email seront transmis à l’animateur en charge de cette session, afin de vous envoyer un email de briefing avant la session et un autre email après. Ces données ne sont ensuite pas conservées par l’association.

—–

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif avec une pédagogie similaire à celle de La Fresque du Climat. Le but de l’atelier est de sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions pour un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participants sur le sujet.



