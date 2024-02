Exo-archéo une restauration muséale peu ordinaire Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges, mercredi 28 février 2024.

Exo-archéo une restauration muséale peu ordinaire Atelier relatif à la découverte, à l’analyse et à la restauration imaginaire d’un objet ou d’une sculpture à partir……d’un tesson qui aura été confié à chaque participant. 28 février 1 mars Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Tarif 160€ par personne sur inscription 10 personnes max Inscription jusqu’au 10 février

Stage de 3 jours. Clôture des inscriptions le 10 février

Avec Elvire BLANC BRIAND

Liste de matériel vous pouvez apporter un petit outillage pour le bricolage et la sculpture.

Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

