Exit Théâtre Darius Milhaud, 5 mai 2023, Paris. Le samedi 20 mai 2023

de 15h00 à 16h45

Le samedi 06 mai 2023

de 15h00 à 16h45

Du dimanche 07 mai 2023 au dimanche 04 juin 2023 :

dimanche

de 15h00 à 16h45

Du vendredi 05 mai 2023 au samedi 03 juin 2023 :

vendredi, samedi

de 21h00 à 22h45

.Tout public. A partir de 10 ans. payant Tarif plein : 18€ Tarif habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€* Tarif réduit : 12€* (demandeurs d’emploi, minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de 26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE) Moins de 12 ans : 9€* *Réduction valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre Une comédie subtile, intense drôle et cruelle sur l’usure du couple. Exit est une pièce sur l’usure du couple, toute en tendresse, en humour et à l’acidité grinçante d’un quotidien élimé ! C’est une comédie dans laquelle les personnages cherchent à sortir d’une vie qui ne répond plus à leurs attentes. Exit est l’histoire d’une séparation racontée en trois parties. Une pièce subtile, intense, drôle et cruelle. Informations pratiques : Auteur : Fausto Paravidino Mise en scène : Jean-Pierre Vernizeau Interprètes : Annick Ferreira, Thierry Diez Pommares, Tiphaine Berard, Kévin Saenger Genre : comédie dramatique Tout public (à partir de 10 ans) Durée du spectacle : 1h45 Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : 0142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/exit/

