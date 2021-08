EXIT – Latin : sortie de scène d’un.e interprète Nouveau Studio Théâtre, 16 septembre 2021, Nantes.

2021-09-16

Horaire : 19:00

Gratuit : non 5 € / 8 € Réservation : 02 51 86 13 06 / resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com (Ouverture des réservations par téléphone à partir du 30 août 2021) Achat et retrait des billets uniquement sur place le jour J. Attention, pas de CB.

Danse / Théâtre / Projection / Musique. Les 16, 17 et 18 septembre 2021 – 13 spectacles sur 3 jours. À l’initiative des compagnies habitantes et porté par le Nouveau Studio Théâtre, “EXIT – Latin : sortie de scène d’un.e interprète” est l’événement de clôture de ces 4 années de co-résidence. Les artistes habitants et le Nouveau Studio Théâtre proposent au public une programmation de 3 jours de spectacles, de festivité et de partage sous forme de rétrospective des projets et formes expérimentés, initiés, créés, diffusés et invités au Nouveau Studio Théâtre pendant leur présence dans le lieu. Avec Alambic’ – Collectif Artistique / Collectif Allogène / Ignatius Prod / Label Grosse Théâtre et leurs invité-e-s : Clair & Philippe Eveno (Paris) / Collectif Extra-Muros – Jean Philippe Davodeau (Nantes) / Collectif Lyncéus – Lena Paugam (Binic-Etables-Sur-Mer) / Groupe Fluo – Benoit Canteteau (Nantes) / La Réciproque – Marie-Laure Crochant (Nantes) / Oro – Loïc Touzé (Nantes) / Théâtre De L’ultime – Delphy Murzeau (Nantes)

Nouveau Studio Théâtre 5 Rue du Ballet Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes