EXIT – Julia et Charles Robert (charliebeatbox) 11 juillet 2021 – Fondation Good Planet à Paris dans le cadre de Jardins Ouverts en Ile de France, (16h00) INFOS Au printemps 2020, dans l’intervalle d’un quotidien – d’ordinaire frénétique – en suspens, Charly et Julia se retrouvent durant plusieurs semaines en pleine nature et écrivent ensemble une dizaine de morceaux poignants et organiques. Ils se laissent aller à une écriture quasi automatique, fondée sur leurs recherches sonores personnelles, leur expérience de la scène et leur complicité mutuelle. Les textures sonores du beat-box mêlées à la précision des rythmiques de batterie et des différentes percussions venues d’ailleurs (Charly) se marient au jeu hors norme d’un alto augmenté de pédales d’effets (Julia). Les textes courts structurent la mélodie et viennent s’incarner à travers leurs deux voix quasi jumelles. Le duo crée une subtile pop expérimentale aux influences trip-hop. A la fois décalée, ensoleillée, sensible et puissante elle fait entendre le besoin d’exister, de s’exprimer en tant qu’artiste, la musique en exutoire. Charliebeatbox : beatbox, chant, batterie & RC-505 Julia Robert : chant, alto & pédales d’effets



