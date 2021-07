Nanteau-sur-Lunain Domaine de Fontainebleau Nanteau-sur-Lunain, Seine-et-Marne Exit Domaine de Fontainebleau Nanteau-sur-Lunain Catégories d’évènement: Nanteau-sur-Lunain

Seine-et-Marne

Exit Domaine de Fontainebleau, 1 août 2021-1 août 2021, Nanteau-sur-Lunain. Exit

du dimanche 1 août au mercredi 4 août à Domaine de Fontainebleau

« Nous sommes obsédés par le temps qui passe. Gagné ou perdu. Au lieu de nous noyer dans un sérieux pathétique sans saveur, laissez nous vous inviter dans notre folie douce. Derrière nos costumes gris demeurent nos délires, nos joies, nos peines, sans retenue. Un homme est un homme le jour où il accepte d’être un enfant. » Mehdi Ouachek & Soria Rem _Exit_ met en lumière les désirs les plus profonds de trois personnages, piégés dans leur routine quotidienne. À partir de situations courantes, Soria Rem et Mehdi Ouachek imaginent des dénouements surprenants et complètement loufoques. Un homme fume une cigarette, un autre le regarde, visiblement gêné. « Que se passerait-il si ce dernier intervenait ? ». Mêlant humour, burlesque et émotion, _Exit_ repousse les limites de l’imaginaire.

Entrée libre

Exit met en lumière les désirs les plus profonds de trois personnages, piégés dans leur routine quotidienne. Domaine de Fontainebleau Place Charles de Gaulle 77300 Fontainebleau Nanteau-sur-Lunain Saint-Liesnes Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T18:00:00 2021-08-01T18:30:00;2021-08-02T18:00:00 2021-08-02T18:30:00;2021-08-03T18:00:00 2021-08-03T18:30:00;2021-08-04T18:00:00 2021-08-04T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nanteau-sur-Lunain, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Domaine de Fontainebleau Adresse Place Charles de Gaulle 77300 Fontainebleau Ville Nanteau-sur-Lunain lieuville Domaine de Fontainebleau Nanteau-sur-Lunain