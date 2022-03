Exit Caen, 7 mars 2022, Caen.

Exit Comédie de Caen 32 Rue des Cordes Caen

2022-03-07 20:00:00 – 2022-03-07 Comédie de Caen 32 Rue des Cordes

Caen Calvados

La Comédie de Caen accueille une pièce de théâtre dans son nouveau théâtre des Cordes.

Monté pour la première fois en France, Exit offre l’occasion de pénétrer l’univers de Fausto Paravidino, dramaturge italien de premier ordre dont les procédés d’écriture, mêlant dialogues et adresses au public, créent un fort pouvoir d’identification. « Comment en sommes-nous arrivés là et de quoi sera fait le jour d’après ? » Un couple cherche à reconstituer ce qui a conduit à la fin annoncée de leur vie commune. La navigation dans ces eaux troubles est incertaine, avec pour seule embarcation un canapé, clin d’œil volontaire à Scènes de la vie conjugale, d’Ingmar bergman. Mais pour l’auteur, cette variation drôle et souvent acide sur la crise qui mine de jeunes bourgeois européens dépasse le cadre des difficultés de la vie à deux. Si les histoires d’amour finissent mal c’est aussi parce qu’elles sont prises dans un contexte politique déterminant, en l’occurrence celui de l’Italie de 2008.

Texte : Fausto Paravidino

Mise en scène : Anne-Sophie Pauchet

Source : Comédie de Caen ; crédits photo : Jean-Louis Fernandez

Plus d’informations et réservations sur le site de la Comédie de Caen.

La Comédie de Caen accueille une pièce de théâtre dans son nouveau théâtre des Cordes.

Monté pour la première fois en France, Exit offre l’occasion de pénétrer l’univers de Fausto Paravidino, dramaturge italien de…

accueil@comediecaen.fr +33 2 31 46 27 29 https://www.comediedecaen.com/

La Comédie de Caen accueille une pièce de théâtre dans son nouveau théâtre des Cordes.

Monté pour la première fois en France, Exit offre l’occasion de pénétrer l’univers de Fausto Paravidino, dramaturge italien de premier ordre dont les procédés d’écriture, mêlant dialogues et adresses au public, créent un fort pouvoir d’identification. « Comment en sommes-nous arrivés là et de quoi sera fait le jour d’après ? » Un couple cherche à reconstituer ce qui a conduit à la fin annoncée de leur vie commune. La navigation dans ces eaux troubles est incertaine, avec pour seule embarcation un canapé, clin d’œil volontaire à Scènes de la vie conjugale, d’Ingmar bergman. Mais pour l’auteur, cette variation drôle et souvent acide sur la crise qui mine de jeunes bourgeois européens dépasse le cadre des difficultés de la vie à deux. Si les histoires d’amour finissent mal c’est aussi parce qu’elles sont prises dans un contexte politique déterminant, en l’occurrence celui de l’Italie de 2008.

Texte : Fausto Paravidino

Mise en scène : Anne-Sophie Pauchet

Source : Comédie de Caen ; crédits photo : Jean-Louis Fernandez

Plus d’informations et réservations sur le site de la Comédie de Caen.

Comédie de Caen 32 Rue des Cordes Caen

dernière mise à jour : 2022-03-04 par