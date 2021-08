Exit Aire de jeu, 9 septembre 2021, Toulouse.

Exit

du jeudi 9 septembre au dimanche 12 septembre à Aire de jeu

### Spectacles en espace public Du 9 au 12 septembre, l’Usine présente EXIT : 4 jours de spectacles en espace public à Toulouse et au sein de la métropole. 4 jours pour découvrir des formes inédites et singulières en rue. Centre national des arts de la rue et de l’espace public, l’Usine invite des compagnies régionales confirmées et reconnues pour cette première édition d’EXIT. Venez assister à 27 représentations et vous laisser embarquer vers d’autres imaginaires. Qu’il s’agisse d’identité, de normes, d’engagement, de transgression, les artistes invité·es pour EXIT sont traversé·es par la thématique de la liberté d’exister dans un monde en transition. Habiter poétiquement un coin de ville, explorer l’intime, ouvrir des voies inexplorées … les créations proposées font surgir des paroles et des regards à partager aux quatre coins de la Métropole et ses alentours. Des grandes formes ou des écritures plus intimes, au cœur des quartiers, à une terrasse de café ou en déambulation dans un parc, l’Usine met en lumière la richesse artistique en espace public et dans des paysages différents. [Télécharger le programme complet ](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11690697/Programme_Exit/5e8890ab-3426-3522-f135-7f2ea2d33a1c) ### Programme * [_Fouille Gastronomique_](https://www.lusine.net/saison/fouille-gastronomique-cie-merversible/) de la Compagnie Merversible : jeudi 9 septembre à 19h – l’Usine. * [_Gora ! un selfie au milieu des sioux_](https://www.lusine.net/saison/gora-un-selfie-au-milieu-des-sioux-collectif-balleperdue/) du Collectif BallePerdue : jeudi 9 septembre à 19h – Tournefeuille. * [_Insane_](https://www.lusine.net/saison/insane-collectif-random/) du Collectif Random : jeudi 9 septembre à 21h – Tournefeuille. * [_Nouvelles de N(oo)ne_](https://www.lusine.net/saison/temps-fort-nouvelles-de-noone-1-watt/) de la Compagnie 1 Watt : jeudi 9 à 17h et vendredi 10 septembre à 17h30 – Colomiers. * [_Container_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41299/Container) de la Compagnie Le Bestiaire à Pampilles : vendredi 10 septembre à 21h – Crous de Toulouse. * [_Ce que la vie signifie pour moi_ ](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41302/Ce%20que%20la%20vie%20signifie%20pour%20moi%20)de la Compagnie Les Chiennes nationales : vendredi 10 septembre à 18h – Jardin Niel à Toulouse. * [Nuit Bleue #7](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/40367/Nuit%20Bleue%20%237) de Céline Nogueira : vendredi 10 septembre à 20h30 – Quai des Savoirs. * [_No Made Land saison 1_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41701/No%20Made%20Lande%20saison%201) de la Compagnie Star Pilot : vendredi 10 et samedi 11 septembre de 16h à 18h (libre accès) et samedi 11 septembre à 14h – Toulouse. * [_Canevas, point de croix et tralala_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41297/Canevas%2C%20point%20de%20croix%20et%20tralala) de La Soi-Disante Compagnie : vendredi 10 septembre à 18h – Aire de jeu au 7 rue l’Homme Armé, et dimanche 12 septembre à 15h – Mondouzil. * [_Membre_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34646/Membre) du Collectif Membres : vendredi 10 à 19h30 et samedi 11 septembre à 12h – Cinémathèque de Toulouse * [_Allant vers_](https://www.lusine.net/saison/allant-vers-compagnie-kiroul/) de la Compagnie Kiroul : vendredi 10 et samedi 11 septembre – Ramonville. * [_1518 l’épidémie_](https://www.lusine.net/saison/1518-lepidemie-letabli/) de la Compagnie L’établi : samedi 11 septembre à 15h – L’Union. * [_Siffleurs de danse_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41301/Siffleurs%20de%20danse) de la Compagnie Le GdRA : samedi 11 septembre à 14h – Drac de Toulouse. * [Les Dessinants](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41303/Les%20Dessinants%20) de Jérôme Souillot et Fred Nicolau : samedi 11 septembre à 17h – Cinémathèque de Toulouse. * [_La Belle Humeur_ ](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41305/La%20Belle%20Humeur%20)de la Compagnie La Zampa : samedi 11 septembre à 16h15 – Cinémathèque de Toulouse. * [_Héroïne_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41300/Héroïne%20) de la Compagnie Les Arts Oseurs : samedi 11 et dimanche 12 septembre à 9h – Hôtel du département. * [_Bel Horizon_ ](https://www.lusine.net/saison/bel-horizon-le-g-bistaki/)de la Compagnie Le G.Bistaki : samedi 11 et dimanche 12 septembre – Ramonville. * [_Sous les pavés_](https://www.lusine.net/saison/sous-les-paves-la-cia/) de la Compagnie La CIA : dimanche 12 septembre à 16h – Aussonne. ![]() ### Plus d’infos [Site de L’Usine ](https://www.lusine.net/saison/exit/) ![]() ### Infos pratiques Du 9 au 12 septembre

Les spectacles proposés dans Exit sont accessibles gratuitement sur réservation, à l’exception de Nuit Bleue #7, Bel Horizon, et Allan vers (de 3€ à 10€)

Culture

Aire de jeu 7 Rue de l’Homme Armé, 31000 Toulouse, France Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T00:00:00 2021-09-09T23:59:00;2021-09-10T00:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T00:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T00:00:00 2021-09-12T23:59:00