le mercredi 19 janvier 2022 à 20:00

Lucile Beaune – Compagnie INDEX Dans Face au mur, Lucile Beaune, artiste associée à la Scène nationale, nous invitait déjà à découvrir la joie du questionnement philosophique. Mais au début d’EXIsTENCEs, une de ses marionnettes meurt ! Boum ! La marionnettiste se retrouve désespérée sur son canapé… Heureusement, elle a plus d’un tour dans son sac pour réfléchir à l’absurdité de la vie. Dans ce style bien à elle, qui mêle réflexion et divertissement, avec des enregistrements récoltés auprès d’habitants de l’Essonne qui témoignent de la manière dont ils donnent sens à leur vie, elle nous embarque avec un four à gâteau, un dinosaure et un coussin dépressif dans une aventure existentielle lucide et joyeuse.

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 6€

Théâtre Éphémère Évry-Courcouronnes 7 rue Père André Jarlan 91000 Évry-Courcouronnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T20:00:00 2022-01-19T21:15:00

