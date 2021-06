EXIsTENCEs – création 2021 – résidence #3 de création Plateau Théâtre de l’Agora,scène nationale de l’Essonne, 14 juin 2021-14 juin 2021, Évry-Courcouronnes.

du lundi 14 juin 2021 au samedi 26 juin 2021 à Théâtre de l’Agora, scène nationale de l’Essonne

Pourquoi on vit? Pourquoi on meurt? EXIsTENCEs: le SOS d’une terrienne en détresse. ———————————————————————————– « EXIsTENCEs » est un spectacle qui s’inspire très librement de l’essai philosophique d’Albert Camus, « Le mythe de Sisyphe ». Âgé d’une trentaine d’années au moment de l’écriture de ce livre, Camus s’interroge sur le sens de l’existence humaine au regard de sa propre lecture et tentative de compréhension du monde. Plus de 70 ans plus tard, une jeune trentenaire s’empare de ces réflexions pour tenter d’en dessiner un tableau contemporain. Cherchant à mettre en scène la philosophie de l’Absurde, la pièce démarre par un spectacle de marionnette traditionnelle qui s’interrompt subitement lorsqu’une des marionnettes meurt. À cet instant, la marionnettiste décide d’arrêter le spectacle pour s’interroger sur le sens de l’existence. Qu’est-ce qui est vrai ? À quoi sert notre conscience si on doute ? Pourquoi existons-nous ? À quoi bon vivre si on meurt ? Avec cette troisième création, la compagnie Index poursuit sa recherche autour de la possible « théâtralisation de la philosophie ». **Résidence de création à La Scène Nationale de l’Essonne – Agora-Desnos – Evry (91) du 14 au 26 Juin 2021** ÉQUIPE Écriture et conception Lucile Beaune Jeu Lucile Beaune et Valentine Martinez Regard extérieur (jeu et marionnette) Pierre Tual Regard extérieur (dramaturgie) Jérôme Rouger Construction (marionnettes) Polina Borisova Construction (décors) Laurent Cadilhac Création lumière Julien Barbazin Création sonore Eve Ganot Regard esthétique Ingrid Pettigrew Regard extérieur Magie Pierre Moussey Production et diffusion Claire Thibault Le projet est actuellement en recherche de partenaires et de soutiens financiers, il est à ce jour soutenu par la Scène Nationale de l’Essonne – Agora – Desnos (91), l’Espace Marcel Carné à Saint-Michel-sur-Orge (91), le centre culturel de Villescresne (94), le SILO de Méréville (91), Le Sablier à Ifs (53), le Bouffou Théâtre à la Coque à Hennebont (56), Odradek – Pupella Nogues à Toulouse (31), L’Entr’acte à Sablé sur Sarthe (72) et le Conseil Départemental de l’Essonne (91).

Sorties de résidence tout public et scolaires prévues – nous contacter

Compagnie INDEX – Lucile Beaune

Théâtre de l’Agora,scène nationale de l’Essonne Allée de l’Agora, 91000 Évry Évry-Courcouronnes Évry Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-14T09:00:00 2021-06-14T09:30:00;2021-06-26T18:00:00 2021-06-26T18:30:00