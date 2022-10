Existe-t-il un bon usage de la haine ? | Café-philo

Existe-t-il un bon usage de la haine ? | Café-philo, 8 novembre 2022, . Existe-t-il un bon usage de la haine ? | Café-philo



2022-11-08 – 2022-11-08 Café-philo avec Yan Marchand, philosophe et auteur. Passion humaine la plus triste, la haine serait cause de tous nos malheurs. Mais faut-il la haïr pour autant ? La bannir du comportement humain semble illusoire.

Alors qu’en faire ? Sommes-nous condamnés à la subir ou à nous laisser emporter par elle ? Est-il possible d’en faire un bon usage ? contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 http://www.archipel-fouesnant.fr/ dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville