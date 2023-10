Marché d’Halloween Exireuil, 31 octobre 2023, Exireuil.

Exireuil,Deux-Sèvres

· Marché d’Halloween

Vente de chrysanthèmes à la salle des fêtes et cité du champ limousin.

Divers stands.

Restauration sucrée, salée, vin chaud sur place.

· Concours de dessins et de déguisements

· Maquillage

· Chasse aux bonbons

· Troc de déguisement

· Retraite aux flambeaux spéciale Halloween à 20h (activité payante, balade dans le village)

· A partir de 16h, venez découvrir les citrouilles sculptée de Maude

Vers 17h, illumination des citrouilles

Un spectacle pour petits et grands.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 22:50:00. .

Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



– Halloween market

Chrysanthemum sale at the salle des fêtes and cité du champ limousin.

Various stalls.

Sweet and savoury snacks, mulled wine on site.

– Drawing and costume contest

– Face painting

– Candy hunt

– Costume swap

– Special Halloween torchlight procession at 8pm (paying activity, stroll through the village)

– From 4pm, come and discover Maude’s carved pumpkins

Around 5 p.m., pumpkin lighting

A show for young and old

– Mercado de Halloween

Venta de crisantemos en la Salle des Fêtes y la Cité du Champ Limousin.

Varios puestos.

Comida dulce y salada y vino caliente.

– Concurso de dibujo y disfraces

– Pintacaras

– Búsqueda de caramelos

– Intercambio de disfraces

– Desfile especial de antorchas de Halloween a las 20 h (actividad de pago, paseo por el pueblo)

– A partir de las 16.00 h, descubra las calabazas talladas de Maude

Encendido de calabazas a las 17:00

Espectáculo para grandes y pequeños

– Markt zu Halloween

Verkauf von Chrysanthemen in der Festhalle und Cité du champ limousin.

Verschiedene Stände.

Süße und herzhafte Speisen, Glühwein vor Ort.

– Wettbewerb für Zeichnungen und Verkleidungen

– Schminken

– Jagd nach Süßigkeiten

– Tauschhandel für Verkleidungen

– Fackelzug speziell für Halloween um 20 Uhr (kostenpflichtige Aktivität, Spaziergang durch das Dorf)

– Ab 16 Uhr, entdecken Sie die geschnitzten Kürbisse von Maude

Gegen 17 Uhr, Beleuchtung der Kürbisse

Eine Show für Groß und Klein

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Haut Val De Sèvre