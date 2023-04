24 heures de la Nature Puits d’enfer, 21 avril 2023, Exireuil.

Les « 24 heures de la Nature » sont l’une des actions phares du projet Inven’Terre porté par la Communauté de communes. Durant 24 heures, du vendredi 20h au samedi 17h, le public accompagné de naturalistes et de bénévoles est invité à explorer le Puits d’Enfer à la recherche des différentes espèces qui peuplent ce site emblématique.

Vendredi 21 avril dès 20h, entrez dans le monde nocturne du Puits d’Enfer. À la lueur des lampes torches et des étoiles, découvrez les oiseaux, chauves-souris et rapaces nocturnes. Des naturalistes et des bénévoles sont là pour faire équipe avec vous ! À minuit le compte à rebours des 24 heures est mis en pause jusqu’au lendemain.

Samedi 22 avril dès 10h, activités libres animées par les associations.

Toutes les heures vous pourrez participer à des balades d’observation et d’inventaire pour observer des oiseaux ou bien encore pister des mammifères..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-22 . .

Puits d’enfer

Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The « 24 hours of Nature » is one of the flagship actions of the Inven’Terre project carried by the Community of communes. During 24 hours, from Friday 8 pm to Saturday 5 pm, the public accompanied by naturalists and volunteers is invited to explore the Puits d’Enfer in search of the different species that inhabit this emblematic site.

Friday, April 21 from 8pm, enter the nocturnal world of the Puits d’Enfer. By the light of flashlights and stars, discover the birds, bats and nocturnal birds of prey. Naturalists and volunteers are there to team up with you! At midnight the 24-hour countdown is paused until the next day.

Saturday, April 22 from 10am, free activities animated by associations.

Every hour you can participate in observation and inventory walks to observe birds or track mammals.

Las « 24 horas de Naturaleza » es una de las acciones clave del proyecto Inven’Terre apoyado por la Mancomunidad de Municipios. Durante 24 horas, del viernes a las 20.00 h. al sábado a las 17.00 h., se invita al público, acompañado por naturalistas y voluntarios, a explorar el Puits d’Enfer en busca de las diversas especies que habitan este emblemático paraje.

El viernes 21 de abril a partir de las 20:00 horas, entre en el mundo nocturno del Puits d’Enfer. A la luz de las antorchas y las estrellas, descubra las aves, los murciélagos y las rapaces nocturnas. Naturalistas y voluntarios le acompañarán A medianoche se interrumpe la cuenta atrás de 24 horas hasta el día siguiente.

Sábado 22 de abril a partir de las 10 h, actividades gratuitas dirigidas por las asociaciones.

Cada hora podrá participar en paseos de observación e inventario para observar aves o rastrear mamíferos.

Die « 24 Stunden der Natur » sind eine der wichtigsten Aktionen des Projekts Inven’Terre, das von der Communauté de communes getragen wird. 24 Stunden lang, von Freitag 20 Uhr bis Samstag 17 Uhr, ist die Öffentlichkeit eingeladen, in Begleitung von Naturforschern und Freiwilligen den Puits d’Enfer auf der Suche nach den verschiedenen Arten, die diesen symbolträchtigen Ort bevölkern, zu erforschen.

Am Freitag, den 21. April ab 20 Uhr können Sie in die nächtliche Welt des Puits d’Enfer eintauchen. Entdecken Sie im Schein von Taschenlampen und Sternen nachtaktive Vögel, Fledermäuse und Raubvögel. Naturforscher und Freiwillige sind hier, um mit Ihnen ein Team zu bilden! Um Mitternacht wird der 24-Stunden-Countdown bis zum nächsten Tag pausiert.

Samstag, 22. April ab 10 Uhr, freie Aktivitäten, die von den Vereinen geleitet werden.

Jede Stunde können Sie an Beobachtungs- und Inventarisierungsspaziergängen teilnehmen, um Vögel zu beobachten oder auch Säugetiere aufzuspüren.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Haut Val De Sèvre