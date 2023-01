Exils Colombelles, 26 février 2023, Colombelles Colombelles.

La pièce est constituée de plusieurs tableaux, évoquant chacun une histoire liée à l’exil, des tracas administratifs pour obtenir une régularisation à la difficulté de la langue en passant par les récits de départ, de voyage ou d’arrivée et la mémoire de toutes ces histoires, la pièce se veut retracer avec humour et émotion la difficulté, les traumatismes et parfois les joies de ces personnes qui pour n’importe quelle raison, ont dû, un jour tout quitter.

Par la Compagnie Les Libellules Ambulantes.

À partir de 10 ans / Durée : 1h15

