Exil x Seth x Km25: Dvs1, Tigerhead, Random Order, Bystander Kilomètre25 Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Le samedi 21 octobre 2023

de 00h00 à 07h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

12 / 16 / 20 ( +fdl )

Le Kilomètre25 reçoit Exil et Seth pour une soirée sous le périphérique parisien qui s’annonce déjà bouillante !

La rentrée réserve son lot de surprises, à commencer par la toute première collaboration entre deux des collectifs les plus bouillonnants de la capitale : faites place à SETH x EXIL. Quoi de mieux que le Kilomètre 25 comme terrain de jeu XXL pour accueillir un plateau d’artistes conçu pour provoquer des sorties de route qui ne laissent pas indemne ? L’indétrônable DVS1 débarque sur Paris à toute allure, suivi de près par Tigerhead, phénomène des Boiler Room, Random Order, le duo de frenchy qui ne jure que par le groove, et enfin Bystander, réputé pour ses savoureux mélanges de styles tribal et hard groove. Le ton est donné.

Kilomètre25 8 Bd Macdonald 75019 Paris

SETH