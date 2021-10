Exil Philharmonie de Paris, 11 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 19h30 à 20h15

gratuit

Animées par des musicologues spécialistes du sujet, les CLÉS sont de courtes conférences qui préparent l’esprit et l’oreille à l’écoute d’une œuvre programmée dans le concert qui suit.

Sami Sadak, ethnomusicologue, enseigne l’ethnomusicologie à Aix Marseille Université dans le cadre du master Conservation du Patrimoine Méditerranéen . L’itinérance des peuples en méditerranée (turc, grec, juif) et leurs adaptations musicales constituent son champ de recherche. Il a été chargé d’études à la Mission des Musiques et Danses Traditionnelles- de l’ARCADE. Il a publié lors de cette mission. « l’Enquête régionale sur les Musiques et danses traditionnelles, communautaires et musique du monde » et « Le guide des musiques traditionnelles dans la Région Provence Alpes Côte d’Azur ». Conseiller artistique pour les musiques traditionnelles pour Aix en Musique, et le festival Musiques dans la rue – Aix en Provence. Direction artistique des disques de musiques traditionnelles et rédaction des livrets.(Ocora, Buda Musiques du Monde, Empreinte Digitale, Aria-Fnac, Alpha, Solstice, Arion, Playasound, Daqui etc.). Coproduction des émissions France-Musique, France-Culture sur les musiques traditionnelles. Il est membre de l’Académie Charles Cros (Coups de cœur) pour les musiques traditionnelles. Articles sur les musiques traditionnelles méditerranéennes dans Cahiers d’Ethnomusicologie, Méditerranée Magazine , César, Mondomix , Marseille Hébdo etc . Actuellement, il est le Directeur artistique du Forum des musiques du monde « Babel Med Music », depuis sa création en 2005.

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Date complète :

