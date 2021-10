Hénin-Beaumont Lycée Fernand Darchicourt Hénin-Beaumont, Pas-de-Calais “Exil et politiques d’accueil” par Sophie Djigo et Olivier Caremelle Lycée Fernand Darchicourt Hénin-Beaumont Catégories d’évènement: Hénin-Beaumont

"Exil et politiques d'accueil" par Sophie Djigo et Olivier Caremelle Lycée Fernand Darchicourt, 13 janvier 2022, Hénin-Beaumont.

Lycée Fernand Darchicourt, le jeudi 13 janvier 2022 à 14:00

Confrontés à la violence du refus de l’asile, les exilés élaborent des contre-conduites pour résister à leur déshumanisation. Ici et là, des mouvements citoyens défendent de nouvelles formes d’hospitalité militante, dessinant les contours d’une contre-Europe de l’accueil. Sophie Djigo entreprend de redonner un nom et une histoire à ces figures. Elle nous fait éprouver les conditions de vie indignes imposées aux migrants sans statut, les effets concrets des politiques européennes de non-accueil, la façon dont les exilés y résistent, leurs relations avec les bénévoles et les citoyens. Olivier Caremelle fut l’un des principaux acteurs du camp humanitaire ouvert à Grande Synthe contre l’avis du préfet, jusqu’à sa destruction. Il reviendra sur cette période et expliquera également l’action de l’association ANVITA qui œuvre actuellement à l’accueil des personnes en situation de migration notamment en provenance d’Afghanistan.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Lycée Fernand Darchicourt 211, rue René Cassin – Hénin Beaumont Hénin-Beaumont

