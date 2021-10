Exil / Ensemble En Chordais – Kyriakos Kalaitzidis Philharmonie de Paris, 11 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 20h30 à 22h30

L’éminent musicien et compositeur grec Kyriakos Kalaitzidis mobilise son ensemble En Chordais et une dizaine d’autres interprètes pour donner forme à Exil, un ample concert sur le motif de l’exil mêlant compositions originales et airs traditionnels.

Musicien renommé, virtuose du oud, Kyriakos Kalaitzidis œuvre aussi comme enseignant/chercheur dans le champ des musiques de Méditerranée. En outre, il assure la direction artistique de l’ensemble En Chordais qui s’attache à promouvoir la musique grecque en mettant l’accent sur toutes ses influences extérieures. Issu d’une famille qui a connu l’exil, il a conçu un ambitieux projet autour de ce thème, si sensible dans le monde actuel… Ayant engendré un très beau disque (Exil-Exile, sorti en 2019), le projet prend encore plus d’ampleur sur scène avec un concert qui réunit En Chordais et une dizaine d’autres interprètes, dont la chanteuse Maria Farantouri. S’y mêlent compositions originales et airs traditionnels au fil d’une traversée aussi bigarrée que captivante.

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

