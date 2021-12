« Exil » Bretteville-sur-Laize, 29 janvier 2022, Bretteville-sur-Laize.

« Exil » Bretteville-sur-Laize

2022-01-29 – 2022-01-29

Bretteville-sur-Laize Calvados Bretteville-sur-Laize

« Exil », un spectacle proposé par Charlotte Brancourt.

Récits et témoignages de nombreuses personnes ayant vécu de près ou de plus loin l’exil.

Ce texte, « EXILS » est joué par une vingtaine de comédiens amateurs et semi- professionnels.

charlottebrancourt@gmail.com

Bretteville-sur-Laize

