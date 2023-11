Exhibition trio – Collectif d’artistes japonaises Galerie La Maison Juste by Frederic Marinet Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exhibition trio – Collectif d’artistes japonaises Galerie La Maison Juste by Frederic Marinet Paris, 9 novembre 2023, Paris. Du jeudi 09 novembre 2023 au mardi 28 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit Trois artistes japonaises travaillant à Paris présenteront pour la première fois ensemble leurs œuvres. / Vernissage le 9 novembre à partir de 18h Illustratrice autodidacte, Yuko AOKI, capture des scènes de son quotidien et nous transmet joie de vivre et gaieté à travers les couleurs vives de ses œuvres. Eiko TAKAYAMA, céramiste japonaise, apprécie les résultats aléatoires offerts par l’argile et tente de reproduire dans ses œuvres la beauté brute et l’imperfection harmonieuse de ce médium. Sachiko SUNABE, photographe, toujours fascinée par la beauté éphémère de la nature. Galerie La Maison Juste by Frederic Marinet 4 impasse Charles Petit 75011 Paris Contact :

Yuko Aoki EXHIBITION TRIO Collectif d’artistes japonaises Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Galerie La Maison Juste by Frederic Marinet Adresse 4 impasse Charles Petit Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Galerie La Maison Juste by Frederic Marinet Paris latitude longitude 48.8511829911038,2.3849060118128

Galerie La Maison Juste by Frederic Marinet Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/