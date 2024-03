Exhibition Design: Between Materiality and Spatial Dramaturgy 3/3 Auditorium du MAC Lyon, mercredi 26 juin 2024.

Exhibition Design: Between Materiality and Spatial Dramaturgy 3/3 Pamela BIANCHI, Wesley MEURIS Mercredi 26 juin, 16h00 Auditorium du MAC

Début : 2024-06-26T16:00:00+02:00 – 2024-06-26T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-26T16:00:00+02:00 – 2024-06-26T17:30:00+02:00

Cette session se concentre sur la matérialité des dispositifs d’exposition et leur rôle dans l’articulation de la connaissance. Elle s’intéresse à l’examen de l’ontologie changeante du design d’exposition, découlant aujourd’hui de nouvelles approches en termes de curating : installations hybrides, récits spéculatifs, expérience esthétique. Élargissant les connaissances et les recherches existantes autour du sujet, cette session examine les processus, les matériaux et les structures expographiques, et explore la manière dont la matérialité de l’exposition (curating et design d’exposition) peut spatialiser l’expérience esthétique, favoriser la perception spatiale et, surtout, repositionner l’individu au centre de récits spatiaux et sociaux renouvelés.

Depuis les années 1980, le monde de l’art est passé d’une culture object-oriented à une systems-oriented. Cela a créé une forme de perméabilité qui a permis l’apparition de formules hybrides, créatives et expositionnelles : sorte de méta-sculptures et de méta-espaces capables de générer de l’expérience et de la connaissance. De l’exposition phare Contemporanea (Villa Borghese, Rome, 1973) à celle de Liam Gillick Renovation Filter: Recent Past and Near Future (Arnolfini, Bristol, 1999); des archives du Musée Boijmans à Rotterdam (The Depot, 2021) aux hybridations de l’Atelier van Lieshout, ou encore des modèles alternatifs d’organisations sociales et économiques de Superflex jusqu’aux projets muséographiques du Studio Adrien Gardère à Paris, il devient clair que les œuvres ne sont pas les seuls éléments constitutifs d’une exposition. Au contraire, les structures architecturales et de conception expographique, ainsi que les différents types d’espaces et de matériaux (voir les panneaux de travertin de Carlo Scarpa à la Fondation Querini Stampalia à Venise), deviennent des importants paramètres signifiants et relationnels qui questionnent l’exposition en termes de curating, display, expérience et contenus. La relation étroite entre les expositions et les éléments de conception expographique définit une sorte de dramaturgie spatiale qui réapparait aujourd’hui dans des expositions hybrides (temporaires et permanentes), où les limites ontologiques de leurs composants sont remises en question par une approche créative post-média. Au-delà du positionnement rigide et des marges épistémologiques strictes, une nouvelle ontologie des dispositifs d’exposition semble offrir aujourd’hui une nouvelle liberté compositionnelle pour conceptualiser et articuler une gamme d’intentions curatoriales, de significations et de moyens de communication.

Cette session vise à questionner ce que pourrait être et pourrait faire le design d’exposition aujourd’hui en termes d’ontologie d’une exposition, et à explorer le rôle de sa matérialité, à la fois technique et théorique, dans les processus narratifs sous-jacents. Ni simple processus de représentation visuelle ni produit d’un geste architectural, le design d’exposition pourrait même être compris comme intégrant l’idée d’une forme d’art en soi.

Auditorium du MAC Musée d'Art Contemporain de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes