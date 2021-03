Exercices de Bien-Etre, 13 mars 2021-13 mars 2021, Lormes.

Exercices de Bien-Etre 2021-03-13 10:00:00 – 2021-03-13 11:00:00

Lormes Nièvre

EUR 3 5 Séances d’Exercices de Bien-être !

selon l’énergie des personnes présentes, pourra être proposé sur la « Presqu’ile » de l’Étang du Goulot, du Réveil Musculaire, de la Respiration, des Abdos Fessiers, du Yoga, du Qi-Gong ….

et pourquoi pas, dans la bonne humeur de ce moment passé ensemble le matin et/ou en soirée, un plouf à la fin de la séance !!!

Vous êtes tous les Bienvenus pour me rejoindre !

3 euros la séance, 5 euros les 2 (d’une même journée)

M’annoncer votre venue est indispensable, je ne serai peut-être pas sur place, si personne ne m’a contacté au 0674886753 !

Merci de votre compréhension;

séance maintenue à partir de 2 personnes !!

vous pouvez vous garer au parking du camping, et arriver 10 min avant l’heure de la séance, le temps d’arriver a la presqu’ile et commencer a l’heure ! Merci pour les autres participants !

Hâte de vous retrouver avec les éléments de l’endroit: le soleil, le vent, l’eau, les arbres …

https://www.facebook.com/AlineDanseMassage

