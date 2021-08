Trégarvan Musée de l'école rurale en Bretagne Finistère, Trégarvan Exercice d’écriture au porte-plume Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan Catégories d’évènement: Finistère

Trégarvan

Exercice d’écriture au porte-plume Musée de l’école rurale en Bretagne, 18 septembre 2021, Trégarvan. Exercice d’écriture au porte-plume

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’école rurale en Bretagne Inscription obligatoire

Atelier d’écriture / Sur les bancs de l’école de Trégarvan, initiez-vous ou redécouvrez l’écriture au porte-plume et à l’encre violette. Musée de l’école rurale en Bretagne Kergroas, 29560, Trégarvan Trégarvan Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:15:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T16:45:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T18:15:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Trégarvan Autres Lieu Musée de l'école rurale en Bretagne Adresse Kergroas, 29560, Trégarvan Ville Trégarvan lieuville Musée de l'école rurale en Bretagne Trégarvan