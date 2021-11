Excusion en car – Théâtre hors les murs – « Scrooge de Charles Dickens » Quimperlé, 17 décembre 2021, Quimperlé.

Excusion en car – Théâtre hors les murs – « Scrooge de Charles Dickens » Trajet en car vers Théâtre de Lorient Avenue du Coat-Kaër Quimperlé

2021-12-17 – 2021-12-17 Trajet en car vers Théâtre de Lorient Avenue du Coat-Kaër

Quimperlé Finistère Quimperlé

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules

de neige… Tout le monde semble heureux… Sauf Scrooge qui a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de

Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot.

A partir de 8 ans – Nombre de places limité ! Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 18h.

culture@ville-quimperle.fr +33 2 98 96 37 37

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules

de neige… Tout le monde semble heureux… Sauf Scrooge qui a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de

Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot.

A partir de 8 ans – Nombre de places limité ! Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 18h.

Trajet en car vers Théâtre de Lorient Avenue du Coat-Kaër Quimperlé

dernière mise à jour : 2021-10-22 par OT QUIMPERLE TERRE OCEANE