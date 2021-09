Carantec Carantec Carantec, Finistère Excursions en Baie de Morlaix par les Vagabonds de la Baie en Septembre au départ de Carantec Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère

Excursions en Baie de Morlaix par les Vagabonds de la Baie en Septembre au départ de Carantec Carantec, 10 septembre 2021, Carantec. Excursions en Baie de Morlaix par les Vagabonds de la Baie en Septembre au départ de Carantec 2021-09-10 15:15:00 – 2021-09-10

Les Vagabonds de la Baie proposent des excursions en Baie de Morlaix au départ de Carantec en Septembre. Carantec : départ plage du Kelenn Durée de l'excursion en Baie de Morlaix : 1h45 A partir de 4 ans Réservations : office de tourisme de Carantec ( sur place) ou directement auprès des Vagabonds de la baie 06.33.00.65.01 ou vagabondsdelabaie.com dernière mise à jour : 2021-09-07

Détails Catégories d’évènement: Carantec, Finistère Autres Lieu Carantec Adresse Ville Carantec lieuville 48.6706#-3.90906