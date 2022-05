Excursions à thèmes en minibus pour découvrir la Soule et son histoire, 29 juin 2022, .

Excursions à thèmes en minibus pour découvrir la Soule et son histoire

2022-06-29 09:30:00 – 2022-06-29 18:30:00

45 45 EUR 4 thèmes au choix :

– Passé thermal de Soule et Pastoralisme ( découverte d’anciens établissements thermaux où bergers et curistes croisaient leurs chemins … d’eaux vertueuses en eaux sulfureuses et ferrugineuses jusqu’à une source naturelle d’eau chaude) (50 km).

– A la rencontre des producteurs locaux et artisanat local (visite d’une exploitation agricole le matin, dégustation vin/fromage et visite d’un atelier artisanal) … (50 km).

– “Sur les traces des Hirondelles” Histoire de la migration des jeunes espagnoles qui traversaient la frontière dans les années 1900 pour venir travailler à Mauléon dans l’espadrille (visite atelier espadrilles compris) (180 km).

– “A la recherche de la goutte d’eau” Histoire de la spéléologie d’exploration et découverte de la grotte de LA VERNA … découverte du massif karstique de la Pierre Saint-Martin et visite du village de Sainte-Engrâce (100 km).

