Excursionà le ferme des vallons Eugénie-les-Bains, 24 juin 2021-24 juin 2021, Eugénie-les-Bains. Excursionà le ferme des vallons 2021-06-24 10:00:00 – 2021-06-24 12:30:00

Eugénie-les-Bains Landes Eugénie-les-Bains EUR 10 L’agence Mochila Etcetera organise une excursion à la ferme des Vallons : Venez découvrir cet élevage de porcs gascons et régalez avec les produits issus des porcs nés, élevés et transformés sur la ferme ! Compris : transport privé, visite et dégustations 10 euros Inscription : Mochila Etcetera – Agence d’excursions régionales L’agence Mochila Etcetera organise une excursion à la ferme des Vallons : Venez découvrir cet élevage de porcs gascons et régalez avec les produits issus des porcs nés, élevés et transformés sur la ferme ! Compris : transport privé, visite et dégustations 10 euros Inscription : Mochila Etcetera – Agence d’excursions régionales +33 6 45 47 40 05 L’agence Mochila Etcetera organise une excursion à la ferme des Vallons : Venez découvrir cet élevage de porcs gascons et régalez avec les produits issus des porcs nés, élevés et transformés sur la ferme ! Compris : transport privé, visite et dégustations 10 euros Inscription : Mochila Etcetera – Agence d’excursions régionales L’agence Mochila Etcetera organise une excursion à la ferme des Vallons : Venez découvrir cet élevage de porcs gascons et régalez avec les produits issus des porcs nés, élevés et transformés sur la ferme ! Compris : transport privé, visite et dégustations 10 euros Inscription : Mochila Etcetera – Agence d’excursions régionales jf lairez

