Excursion vers l'île de Batz depuis Moguériec

Sibiril

Excursion vers l'île de Batz depuis Moguériec, 5 juillet 2023, Sibiril

2023-07-05 – 2023-07-05 Sibiril

Finistère Traversées de 45 minutes commentées à l’aller et au retour par le navigateur pour découvrir les trésors de la Côte des Sables au départ du Port de Moguériec à Sibiril.

Temps libre sur l’île de Batz.

Réservation obligatoire et achat des billets auprès des offices de tourisme de Plouescat et Saint-Pol de Léon. +33 2 98 69 62 18 Sibiril

