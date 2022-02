Excursion – « Une journée à la campagne » Wattrelos Tourisme, 4 mars 2022, Wattrelos.

Excursion – « Une journée à la campagne »

Wattrelos Tourisme, le vendredi 4 mars à 07:00

Grâce au Salon de l’Agriculture, si vous ne pouvez venir à la campagne, c’est la campagne qui vient à vous ! Chaque année, le salon donne en effet l’occasion à plus de 600 000 citadins de découvrir la campagne en plein cœur de Paris. Plus de 1 000 exposants sont fidèles au rendez-vous, afin de présenter le meilleur de leur production. De l’agriculture traditionnelle à l’agriculture biologique, ce sont toutes les facettes de l’agriculture française qui sont représentées lors de ce rendez-vous. Au programme : concours, dégustations, découverte des spécialités françaises…, tout ceci dans une ambiance de fête ! Vendredi 4 mars 2022 Ramassage à Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal (départ vers 7h et retour entre 19h30 et 20h30 – horaires donnés à titre indicatif) Tarifs : 53€ pour les adhérents*, 68€ pour les non-adhérents avec le transport et l’entrée au salon (sous réserve de 40 participants) – Chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme de Wattrelos – Paiement possible en chèques vacances Inscriptions avant le 12 février 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

53€ pour les adhérents de Wattrelos Tourisme – 68€ pour les non-adhérents

Dans le cadre de notre programme de visites et excursions

2022-03-04T07:00:00 2022-03-04T21:00:00