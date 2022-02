Excursion – Troyes, la magnifique Wattrelos Tourisme, 18 juin 2022, Wattrelos.

Wattrelos Tourisme, le samedi 18 juin à 05:30

Troyes, capitale historique de la Champagne, vous ouvre les bras. Héritière des époques médiévale et Renaissance, la ville possède un héritage des plus remarquables, avec tout particulièrement ses maisons à pan de bois du XVIe siècle. À votre arrivée, vous découvrirez la majestueuse cathédrale. Un guide vous présentera l’histoire de ce bâtiment au 1 500 m² de vitraux classés et son quartier. Après le déjeuner sur une péniche, vous pourrez selon votre envie visiter le Musée de la Bonneterie OU la Maison de l’Outil. Pour terminer votre après-midi, vous pourrez flâner dans le centre-ville pour découvrir le Jardin des Innocents, les maisons au pan de bois, la pittoresque ruelle des Chats, le jubé de l’église Sainte-Madeleine… Samedi 18 juin 2022 Ramassage à Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal (départ entre 5h30 et 6h et retour entre 21h30 et 22h – horaires donnés à titre indicatif) Tarifs* : 97€ pour les adhérents, 112€ pour les non adhérents avec le transport, le petit-déjeuner, la visite guidée de la cathédrale et de son quartier, le repas et la visite libre au choix du Musée de la Bonneterie ou de la Maison de l’Outil (sous réserve de 40 participants) – Chèque à l’ordre de Office de Tourisme de Wattrelos – Paiement possible en chèques vacances Inscriptions avant le 7 mai 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

