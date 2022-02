EXCURSION – SÈTE LA VENISE DU LANGUEDOC – AUTOCARS PONS Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

EXCURSION – SÈTE LA VENISE DU LANGUEDOC – AUTOCARS PONS Lodève, 15 mai 2022, Lodève. EXCURSION – SÈTE LA VENISE DU LANGUEDOC – AUTOCARS PONS Lodève

2022-05-15 – 2022-05-15

Lodève Hérault 39 EUR Départ matinal à destination de Sète, la Venise du Languedoc. Arrêt à « La Belle Époque », fabrique des célèbres Zézettes, spécialité typique de Sète pour une visite commentée avec dégustation. Continuation vers Sète pour une visite panoramique guidée en autocar où vous découvrirez le Théâtre Molière et les nombreux canaux de la ville. Vous ferez un arrêt par le Cimetière Le Py, où repose Georges Brassens puis continuation vers le Mont Saint Clair pour une vue panoramique sur la ville et la mer. Déjeuner libre, puis reste de l’aprèsmidi libre jusqu’à 15h30 environ puis embarquement pour une croisière sur l’Etang de Thau pendant 1h00. Au programme : Le Gouffre de la Vise, Élevage des « Poissons du Soleil », le phare de Roquérols, les parcs à huîtres avec accostage sur le site de production, Bouzigues,

la perle du Bassin de Thau…Retour vers votre localité en fin d’après-midi. Ce prix comprend :

Le transport en autocar

La visite de la Fabrique des Zézettes de Sète avec

dégustation

La visite panoramique en autocar avec arrêts (2h00)

La croisière sur l’Etang de Thau (1h00) Ce prix ne comprend pas :

Le Déjeuner sur place

Les achats personnels et consommations sur place. Tout voyageur doit être en mesure présenter à la montée de l’autocar une pièce d’identité et le QR CODE « Pass sanitaire » valide. (voir conditions sur www.gouvernement.fr)

À défaut, l’accès au car sera refusé sans ouvrir droit à aucun remboursement (transport, repas et prestations incluses). Ne manquez pas, de Sète, la Venise du Languedoc! Arrêt à « La Belle Époque », fabrique des célèbres Zézettes, spécialité typique de Sète pour une visite commentée avec dégustation. Continuation vers Sète pour une visite panoramique guidée en autocar , déjeuner puis embarquement pour une croisière sur l’Etang de Thau. Très belle journée en perspective! +33 4 67 97 02 03 Départ matinal à destination de Sète, la Venise du Languedoc. Arrêt à « La Belle Époque », fabrique des célèbres Zézettes, spécialité typique de Sète pour une visite commentée avec dégustation. Continuation vers Sète pour une visite panoramique guidée en autocar où vous découvrirez le Théâtre Molière et les nombreux canaux de la ville. Vous ferez un arrêt par le Cimetière Le Py, où repose Georges Brassens puis continuation vers le Mont Saint Clair pour une vue panoramique sur la ville et la mer. Déjeuner libre, puis reste de l’aprèsmidi libre jusqu’à 15h30 environ puis embarquement pour une croisière sur l’Etang de Thau pendant 1h00. Au programme : Le Gouffre de la Vise, Élevage des « Poissons du Soleil », le phare de Roquérols, les parcs à huîtres avec accostage sur le site de production, Bouzigues,

la perle du Bassin de Thau…Retour vers votre localité en fin d’après-midi. Ce prix comprend :

Le transport en autocar

La visite de la Fabrique des Zézettes de Sète avec

dégustation

La visite panoramique en autocar avec arrêts (2h00)

La croisière sur l’Etang de Thau (1h00) Ce prix ne comprend pas :

Le Déjeuner sur place

Les achats personnels et consommations sur place. Tout voyageur doit être en mesure présenter à la montée de l’autocar une pièce d’identité et le QR CODE « Pass sanitaire » valide. (voir conditions sur www.gouvernement.fr)

À défaut, l’accès au car sera refusé sans ouvrir droit à aucun remboursement (transport, repas et prestations incluses). autocars pons

Lodève

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hérault

Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

EXCURSION – SÈTE LA VENISE DU LANGUEDOC – AUTOCARS PONS Lodève 2022-05-15 was last modified: by EXCURSION – SÈTE LA VENISE DU LANGUEDOC – AUTOCARS PONS Lodève Lodève 15 mai 2022 Hérault Lodève

Lodève Hérault