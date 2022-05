EXCURSION – NÎMES LA ROME FRANÇAISE- AUTOCARS PONS Lodève, 19 juin 2022, Lodève.

EXCURSION – NÎMES LA ROME FRANÇAISE- AUTOCARS PONS Lodève

2022-06-19

Lodève Hérault

66 EUR Partez à la découverte de Nîmes, surnommée “La Rome Française” pour faire un bond de 25 siècle dans le passé.

Vous découvrirez lors d’une visite guidée pédestre de 2h00, l’histoire de la ville et de ses principaux monuments. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite LIBRE du Musée de la Romanité. Bien plus qu’un musée gallo-romain, ce musée ouvre le regard sur le processus de romanisation de la ville de Nîmes et de son empreinte au fil des siècles à travers 5000 oeuvres exceptionnelles et 65 dispositifs multimédias. Il offre alors aux visiteurs une immersion unique

dans la civilisation romaine en Méditerranée.

Retour vers votre localité en fin d’après-midi. Arrivée en début de soirée.

Ce prix comprend :

Le transport en autocar ;

La visite guidée pédestre de la ville de Nîmes.

Le déjeuner au restaurant (appétitif de bienvenue, entrée,

plat, fromage dessert café et 1/4 de vin au choix)

L’entrée au Musée de la Romanité

Ce prix ne comprend pas :

Les achats personnels et ce qui n’est pas mentionné dans

“ce prix comprend”.

Tout voyageur doit être en mesure présenter à la montée de l’autocar une pièce d’identité et le QR CODE “Pass sanitaire” valide. (voir conditions sur www.gouvernement.fr)

À défaut, l’accès au car sera refusé sans ouvrir droit à aucun remboursement (transport, repas et prestations incluses).

