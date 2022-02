EXCURSION -MONTPELLIER LA MILLENAIRE – AUTOCARS PONS Lodève, 24 avril 2022, Lodève.

EXCURSION -MONTPELLIER LA MILLENAIRE – AUTOCARS PONS Lodève

2022-04-24 – 2022-04-24

Lodève Hérault

31 EUR Terre du Sud, ville de trésors patrimoniaux et contemporains, Montpellier est un carrefour méditerranéen, une destination de caractère et d’exception. Cité millénaire aux origines médiévales, les ruelles du centre-ville, la Place de la Comédie, la faculté de médecine, ou encore la place royale du Peyrou, séduisent les visiteurs du monde entier. Montpellier, c’est aussi unemétropole moderne, ouverte sur l’architecture, les sciences, la culture contemporaine et les

loisirs. Venez découvrir Montpellier lors d’une visite guidée de 2h00 et marchez sur les pas de St-Roch, Saint Patron de la ville, de Jean Moulin, Nostradamus, ou encore de Lapeyronie, 1er Chirurgien du roi Louis XV. Déjeuner au restaurant (vin et café inclus). L’après-midi départ pour Bouzigues pour une croisière l’Etang de Thau. Au programme : Le Gouffre de la Vise, Élevage des « Poissons du Soleil », le phare de Roquérols, les parcs à huîtres avec accostage sur le site de

production. Retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Ce prix comprend :

Le transport en autocar ;

La visite guidée de Montpellier

Le déjeuner au restaurant (appétitif de bienvenue, entrée,

plat, fromage dessert café et 1/4 de vin au choix)

Une croisière sur l’étang de Thau.

Ce prix ne comprend pas :

Les achats personnels et ce qui n’est pas mentionné dans

« ce prix comprend »

Tout voyageur doit être en mesure présenter à la montée de l’autocar une pièce d’identité et le QR CODE « Pass sanitaire » valide. (voir conditions sur www.gouvernement.fr)

À défaut, l’accès au car sera refusé sans ouvrir droit à aucun remboursement (transport, repas et prestations incluses).

+33 4 67 97 02 03

autocars pons

Lodève

