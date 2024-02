Excursion Mochila Espagne les Ventas d’Arneguy Duhort-Bachen, lundi 26 février 2024.

Excursion Mochila Espagne les Ventas d’Arneguy Duhort-Bachen Landes

Lundi 26 février départ à 9h30 retour à 17h30 sortie en Espagne, les ventas d’Arneguy.

Besoin d’aller faire le plein en Espagne ? Cette sortie est pour vous !

Cette sortie ne comprend que le transport, déjeuner possible aux ventas (non compris)

Réservation auprès de Mochila par téléphone ou sur le site internet.

Départ possible d’Eugénie les Bains, Aire sur l’Adour ou les alentours. EUR.

Début : 2024-02-26 09:30:00

fin : 2024-02-26 17:30:00

164 Chemin de Breton

Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@mochila-etcetera.fr

