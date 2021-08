Île-de-Sein île de Sein Finistère, Île-de-Sein Excursion maritime au pied du phare d’Armen (Île de Sein, Finistère) île de Sein Île-de-Sein Catégories d’évènement: Finistère

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Compagnie maritime Penn Ar Bed propose à ses voyageurs d’embarquer pour une excursion découverte au pied du mythique phare d’ArMen au départ de l’île de Sein. Des commentaires seront assurés dès le matin au départ d’Audierne vers l’île. Au programme, des échanges autour de la thématique des phares et balises, notamment les gamelles, Eckmühl, Lervily, les anciens feux sur la pointe du raz, la Vieille, Tévennec, les constructions et gardiennages… Une fois arrivés sur l’île, les visiteurs pourront ainsi découvrir le musée du sauvetage en mer, ou encore le phare du Goulenez et se perdre dans le dédale des ruelles fleuries. En début d’après-midi, ils ré embarqueront à bord de l’Enez Sun pour une excursion maritime commentée d’1h30 au pied du célèbre phare d’ArMen, emblème du patrimoine maritime de l’île. Une balade unique, commentée par Lorraine guide passionnée et fin connaisseur du Parc Marin d’Iroise.

Sur réservation – Places limitées – • Tarif : Formule tout compris : Adulte 38€ (comprend la visite commentée d’1h30 et la traversée maritime Audierne > Sein aller-retour) / 25€ pour les enfants de 4 à 16 ans.

Partez à la découverte du mythique phare d’Armen avec la Compagnie maritime Penn Ar Bed à bord de l’Enez Sun. île de Sein Quai Men Brial 29990 île de Sein Île-de-Sein Finistère

