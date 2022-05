Excursion Ligne des Hirondelles depuis Saint-Laurent Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura 20 EUR Venez découvrir avec un guide qualifié, les richesses du Grandvaux et profiter d’un magnifique périple sur cette ligne ferroviaire incontournable !

De Saint-Laurent à Saint-Claude :

– café d’accueil à l’Office de tourisme

– visite de l’ancienne Ferme Mignot

– trajet commenté en train jusqu’à Saint-Claude

– Déjeuner libre en ville

– Balade dans la ville libre ou avec le guide, et passage à une boutique d’artisanat sur corne

– trajet retour avec commentaires pour répondre à vos dernières interrogations Pour les jeunes, un livret d’enquête et de jeux les accompagnent tout au long de la journée. Tarif :

40€/adulte

20€/enfant (4 à 11 ans inclus)

Infos et réservation : Office de Tourisme – 03 84 60 15 25. OT HJG

