EXCURSION – LE PÈLERINAGE DES GITANS- AUTOCARS PONS Lodève, 24 mai 2022, Lodève.

EXCURSION – LE PÈLERINAGE DES GITANS- AUTOCARS PONS Lodève

2022-05-24 – 2022-05-24

Lodève Hérault Lodève

16 EUR Prenez la route à destination des Saintes-Maries-de-la-Mer pour participer au Pèlerinage des Gitans. Gitans Manouches, Roms et Tsiganes arrivent des quatre coins d’Europe et même d’autres continents pour vénérer leur Sainte, Sara la Noire.

Le pèlerinage est aussi l’occasion de retrouvailles et la plupart des enfants sont baptisés dans l’église des Saintes.

A la suite de la descente des châsses le 24 mai, la statue de Sara, revêtue de robes multicolores et de bijoux, est portée par les gitans jusqu’à la mer pour symboliser l’attente et l’accueil des Saintes Maries par Sara, patronne des gitans. La procession revient alors à l’église dans la joie des acclamations, des instruments de musique et du carillon des cloches

de l’église. Ce pèlerinage empli de ferveur populaire ne ressemble à aucun autre et vous plongera, le temps d’une journée, au coeur de la culture gitane, au rythme des guitares et des danseuses flamenco.

Ce prix comprend :

Le transport en autocar

Ce prix ne comprend pas :

Le déjeuner sur place

Les achats personnels et ce qui n’est pas mentionné dans

« ce prix comprend »

Tout voyageur doit être en mesure présenter à la montée de l’autocar une pièce d’identité et le QR CODE « Pass sanitaire » valide. (voir conditions sur www.gouvernement.fr)

À défaut, l’accès au car sera refusé sans ouvrir droit à aucun remboursement (transport, repas et prestations incluses).

+33 4 67 97 02 03

Autocars Pons

