EXCURSION -L’AVEYRON DE DIFFERENTES FAÇONS AU DOMAINE DE GAILLAC – AUTOCARS PONS Lodève, 17 avril 2022, Lodève.

EXCURSION -L’AVEYRON DE DIFFERENTES FAÇONS AU DOMAINE DE GAILLAC – AUTOCARS PONS Lodève

2022-04-17 – 2022-04-17

Lodève Hérault

64 EUR Départ en milieu de matinée à destination de la Couvertoirade, magnifique petit village situé au coeur du Plateau du Larzac. Poussez les portes du temps et pénétrez dans le fief des Templier et des Hospitaliers. Lors d’une visite guidée, vous pourrez admirer le château templier, unique en France, arpenterez les imposants remparts Hospitaliers du XVème siècle et flânerez dans les ruelles bordées d’échoppes et d’hôtels particuliers. Vous aurez enfin un moment libre dans la cité, à la découverte de tous les petits magasins aux couleurs locales. Déjeuner au restaurant du Domaine de Gaillac,

dans une ancienne bergerie restaurée, puis, direction le Musée des Traditions Sud-Aveyronnaise pour une visite guidée qui vous fera littéralement plonger dans le passé d’un village Aveyronnais de la fin du XVIIIe siècle. Retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Ce prix comprend :

Le transport en autocar.

La visite guidée du village de la Couvertoirade

Le déjeuner au Domaine de Gaillac : (Kir de bienvenue,

Entrée, Plat, Fromage, Dessert, Café et Vin)

La visite guidée du Musée des Traditions Sud-Aveyronnaises

Ce prix ne comprend pas :

Les achats personnels et ce qui n’est pas mentionné dans “ce Enfant de 4 à 11 ans

prix comprend”.

Tout voyageur doit être en mesure présenter à la montée de

l’autocar une pièce d’identité et le QR CODE “Pass sanitaire”

valide. (voir conditions sur www.gouvernement.fr)

À défaut, l’accès au car sera refusé sans ouvrir droit à aucun

remboursement (transport, repas et prestations incluses).

Ne ratez pas une journée en Aveyron avec une visite guide de la Couvertoirade ainsi que celle du musée de L’Aveyron et un déjeuner au Domaine de Gaillac!

+33 4 67 97 02 03

autocars pons

Lodève

