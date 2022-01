EXCURSION – LA COSTA BRAVA (ROSAS)-LIBRE-AUTOCARS PONS Lodève, 10 juillet 2022, Lodève.

EXCURSION – LA COSTA BRAVA (ROSAS)-LIBRE-AUTOCARS PONS Lodève

2022-07-10 – 2022-07-10

Lodève Hérault Lodève

15 EUR Départ tôt le matin à destination de la Costa Brava ! Arrivée à Roses aux alentours de 11h00.

Sur le littoral nord de Barcelone, idéalement placée entre Figueras et Cadaqués, Roses, village de pécheurs jusque dans les années 50, est devenue au fil des ans l’une des plus principales stations de la Costa Brava.

Le principal atout de Roses est sa plage qui s’étend sur des kilomètres le long d’une baie.

Outre les baignades, elle offre de belles promenades pouvant se prolonger jusqu’au réseau de canaux du quartier résidentiel de Santa Margarida, avec des débarcadères devant les maisons.

Roses est connue du monde entier pour sa baie qui fait partie des plus belles du monde.

Laissez-vous guider, flânez dans les rues, pour découvrir et profiter de l’ambiance familiale et chaleureuse de la ville ainsi que de son grand marché dominical.

Journée libre – (repas non inclus) jusqu’à 16h20. Arrivée à votre localité dans la soirée

Ce prix comprend :

Le transport en autocar

Ce prix ne comprend pas :

Le Déjeuner sur place ;

Les achats personnels et consommations sur place.

Tout voyageur doit être en mesure présenter à la montée de l’autocar une pièce d’identité et le QR CODE « Pass sanitaire » valide. (voir conditions sur www.gouvernement.fr)

À défaut, l’accès au car sera refusé sans ouvrir droit à aucun remboursement (transport, repas et prestations incluses).

+33 4 67 97 02 03

