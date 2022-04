EXCURSION – JOURNÉE AU CAP D’AGDE AVEC CROISÈRE- AUTOCARS PONS Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

EXCURSION – JOURNÉE AU CAP D’AGDE AVEC CROISÈRE- AUTOCARS PONS Lodève, 12 juin 2022, Lodève. EXCURSION – JOURNÉE AU CAP D’AGDE AVEC CROISÈRE- AUTOCARS PONS Lodève

2022-06-12 – 2022-06-12

Lodève Hérault 31 EUR Départ le matin à destination du Cap d’Agde ! Vous commencerez votre journée par une croisière en mer commentée (1h00) à bord d’un maxi catamaran !

Au programme : Le superbe port de plaisance du Cap d’Agde avec une vue à 360° sur le Golfe du Lion avec en arrière fonds les Pyrénées & le célèbre volcan le Mont Saint Loup.

Vous contournerez l’île du Fort Brescou, îlot volcanique, ancienne prison d’État, véritable forteresse du XVIème siècle. Vous longerez la côte rocheuse du Cap d’Agde, la magnifique plage de sable noir de la Grande Conque, les falaises volcaniques surplombant les rochers des 2 frères, site volcanique exceptionnel en Languedoc Roussillon, puis vous découvrirez également les plages de sable blanc du Môle, la Roquille, navigation jusqu’au Port Ambonne.

Reste de la journée libre et retour en fin d’après-midi. Ce prix comprend :

Le transport en autocar

Une mini croisière sur la côte en maxi catamaran Ce prix ne comprend pas :

Les achats personnels et ce qui n’est pas

mentionné dans “ce prix comprend”. Tout voyageur doit être en mesure présenter à la montée de l’autocar une pièce d’identité et le QR CODE “Pass sanitaire” valide. (voir conditions sur www.gouvernement.fr)

À défaut, l’accès au car sera refusé sans ouvrir droit à aucun remboursement (transport, repas et prestations incluses). Départ le matin à destination du Cap d’Agde et commencez votre journée par une croisière en mer commentée à bord d’un maxi catamaran !

À défaut, l’accès au car sera refusé sans ouvrir droit à aucun remboursement (transport, repas et prestations incluses). Autocars Pons

