Excursion Histoire et olympisme à Lausanne Lons-le-Saunier, mercredi 31 juillet 2024.

Départ parking du cimetière 7h00

Visite guidée de la vieille ville en car et à pied Découvrez la Cité médiévale et sa cathédrale gothique, les pittoresques escaliers du marché, la place de la Palud et son Hôtel de Ville etc.

Déjeuner libre dans le centre-ville

Visite guidée du musée olympique Il abrite la collection olympique la plus vaste et complète du monde ! Revivez les moments les plus mémorables de jeux ! La flamme est à vous !

Tarif 70€/personne

Inscription obligatoire à l’office de Tourisme

Annulation à plus de 30 jours du départ remboursement 100% du montant versé.

Annulation entre 30 et 3 jours avant le départ remboursement 50% du montant versé.

Annulation à moins de 3 jours avant le départ aucun remboursement. 70 70 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 07:00:00

fin : 2024-07-31

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté christelle@lons-jura.fr

L'événement Excursion Histoire et olympisme à Lausanne Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2024-04-04