Le Musée du Quai Branly – Jacques Chirac abrite une collection de plus de 300 000 œuvres d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Photographies, textiles, sculptures, masques vous feront découvrir ces cultures lointaines. Après le déjeuner, un temps libre vous permettra de vous promener dans les rues environnantes du musée pour admirer la tour Eiffel, le Champs-de-Mars, le Jardin du Trocadéro ou encore la Cité de l’architecture et du patrimoine… Samedi 15 octobre 2022 Ramassage à Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal – départ entre 6h30 et 7h, retour sur la métropole vers 20h (horaires donnés à titre indicatif) Tarifs* : 96€ pour les adhérents, 111€ pour les non-adhérents avec transport, entrée du musée et repas (sous réserve de 40 personnes) Inscriptions avant le samedi 10 septembre 2022. *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

Dans le cadre de notre programme de visites et excursions Wattrelos Tourisme 189 rue Carnot Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord

