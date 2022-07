Excursion en train touristique : Visitez Limoges Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Excursion en train touristique : Visitez Limoges Montluçon, 10 septembre 2022, Montluçon. Excursion en train touristique : Visitez Limoges

Avenue Marx Dormoy Gare SNCF Montluçon Allier Gare SNCF Avenue Marx Dormoy

2022-09-10 07:35:00 07:35:00 – 2022-09-10 19:15:00 19:15:00

Gare SNCF Avenue Marx Dormoy

Montluçon

Allier Découvrez la ville de Limoges le samedi 10 septembre 2022 à l’occasion de l’excursion en train touristique mise en place par l’association AAATV Montluçon-Auvergne. +33 4 70 05 11 44 http://www.valleecoeurdefrance.fr/ Gare SNCF Avenue Marx Dormoy Montluçon

dernière mise à jour : 2022-07-10 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Montluçon Allier Gare SNCF Avenue Marx Dormoy Ville Montluçon lieuville Gare SNCF Avenue Marx Dormoy Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Excursion en train touristique : Visitez Limoges Montluçon 2022-09-10 was last modified: by Excursion en train touristique : Visitez Limoges Montluçon Montluçon 10 septembre 2022 Avenue Marx Dormoy Gare SNCF Montluçon Allier

Montluçon Allier