Excursion en minicar : visite guidée de Fougères et du château Mellac, 27 mars 2022, Mellac.

Excursion en minicar : visite guidée de Fougères et du château Zone de covoiturage 3 P.A Kervidanou 3 Mellac

2022-03-27 08:30:00 – 2022-03-27 20:00:00 Zone de covoiturage 3 P.A Kervidanou 3

Mellac Finistère

Visite guidée du château : Que vous soyez amateurs d’Histoire et de « vieilles pierres » ou simplement désireux de passer un bon moment à la découverte du patrimoine local, rendez-vous au château de Fougères pour une immersion totale au temps des Ducs de Bretagne. Vous embarquerez pour un voyage à travers le temps jusqu’au Moyen-Âge et découvrirez la plus grande et sans aucun doute l’une des plus belles forteresses d’Europe.

Visite guidée du centre : Riche d’un patrimoine qui couvre plus de mille ans d’histoire, Fougères est labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 1985. Accompagné par votre guide, découvrez les trésors que cache cette cité !

Dans le quartier médiéval, les maisons à pans de bois

côtoient les vestiges des moulins à foulon et tan, signes d’une intense activité artisanale au bord du Nançon.

ouestybus@gmail.com +33 7 82 82 82 82

Visite guidée du château : Que vous soyez amateurs d’Histoire et de « vieilles pierres » ou simplement désireux de passer un bon moment à la découverte du patrimoine local, rendez-vous au château de Fougères pour une immersion totale au temps des Ducs de Bretagne. Vous embarquerez pour un voyage à travers le temps jusqu’au Moyen-Âge et découvrirez la plus grande et sans aucun doute l’une des plus belles forteresses d’Europe.

Visite guidée du centre : Riche d’un patrimoine qui couvre plus de mille ans d’histoire, Fougères est labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 1985. Accompagné par votre guide, découvrez les trésors que cache cette cité !

Dans le quartier médiéval, les maisons à pans de bois

côtoient les vestiges des moulins à foulon et tan, signes d’une intense activité artisanale au bord du Nançon.

Zone de covoiturage 3 P.A Kervidanou 3 Mellac

dernière mise à jour : 2022-01-26 par