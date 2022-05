Excursion en minicar : visite du village de l’an Mil Mellac, 6 juillet 2022, Mellac.

Entre Pontivy et Lorient, au cœur de la verdoyante vallée du Blavet, le village de l’An Mil à Melrand a été découvert en 1902. Sur ce site archéologique incroyablement bien conservé, on remonte au temps du Moyen-Age, grâce à une reconstitution plus vraie que nature.

Pour sortir des sentiers battus et s’aventurer dans la grande Histoire de France, il est un village hors du commun, en vallée du Blavet. C’est le village de l’An Mil à Melrand. Sur près d’un hectare et demi, ce site archéologique offre au promeneur des vestiges de maisons, de cours, de ruelles… Faisant l’objet de nombreuses études scientifiques, le site est aujourd’hui aménagé. Chaumière, poulailler, bergerie… Soigneusement reconstitué, le village de l’An Mil invite à un saut historique au cœur du Moyen-Age. Ici, on battait le seigle au fléau, là on aperçoit la maison du tanneur ou encore l’ancien four à pain… Au fil d’une visite extrêmement bien détaillée (panneaux explicatifs, livret, audio-guides), le promeneur comprend mieux la vie rurale et médiévale des paysans bretons, les cultures céréalières et l’élevage… Pour parfaire l’illusion, le village de l’An Mil cultive des légumes anciens et oubliés, et des animaux de races rustiques vivent sur le site ! Un vrai saut dans le passé et une promenade authentique et ludique au milieu des maisons au toit de chaume et des greniers sur pilotis…

ouestybus@gmail.com +33 7 82 82 82 63

