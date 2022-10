Excursion en minicar : Legendia Parc Mellac, 6 novembre 2022, Mellac.

Excursion en minicar : Legendia Parc

2022-11-06 08:00:00 – 2022-11-06 20:30:00

Au cœur du Pays de Retz, Legendia Parc est un parc au thème unique en France. Laissez-vous embarquer par la féerie des contes et légendes. Dans un parc préservé de 33 hectares, vous passerez une journée inoubliable ! Vous irez à la rencontre de plus de 500 animaux de 60 espèces différentes et vous serez émerveillés devant les spectacles légendaires. Vous êtes prêts ?

L’Émotion commence maintenant !

Place à l’émotion, aux rires et aux surprises avec les spectacles vivants emmenés par la troupe de comédiens professionnels.

Deux spectacles créés exclusivement pour Halloween : « La Grande Faucheuse » et « La Légende du Cavalier sans-tête ».

Trois autres spectacles seront également joués : L’ Auberge des Loups, la Légende de la Malebeste et le spectacle de marionnettes.

