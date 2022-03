Excursion en minicar : Lannion : arts et patrimoine Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Excursion en minicar : Lannion : arts et patrimoine Quimper, 5 mars 2022, Quimper. Excursion en minicar : Lannion : arts et patrimoine Gare Routière 2 Place Louis Armand Quimper

2022-03-05 – 2022-03-05 Gare Routière 2 Place Louis Armand

Quimper Finistère Quimper Hôtels particuliers, manoirs, ancien couvent et cloître y déclinent une subtile palette architecturale tandis que son technopôle fait souffler un vent d’innovation et d’énergie sur la vie de la ville. Carole vous immergera avec passion dans l’histoire de cette cité d’art. Visite de L’imagerie : cet espace, l’un des plus importants en France consacré à la photographie, a vu se succéder des auteurs entrés maintenant dans l’histoire du médium comme Henri Cartier-Bresson, Man Ray ou Jacques Henri Lartigue… ♦ Prix : 38€/pers

♦ Samedi 5 mars

